Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 21 de enero de 2026

El Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los juegos de chance más tradicionales y representativos del Caribe colombiano. A lo largo del tiempo, este sorteo nocturno se ha convertido en una referencia diaria para miles de jugadores que, noche tras noche, consultan los resultados con la expectativa de confirmar si la suerte estuvo de su lado.

La constancia de sus sorteos y una mecánica fácil de comprender han sido factores determinantes para mantener un alto nivel de seguimiento en distintas regiones del país. Tanto apostadores habituales como participantes ocasionales revisan de manera permanente los números ganadores, posicionando al Sinuano Noche entre los juegos de azar más consultados en Colombia.

Resultado oficial del Sinuano Noche hoy, miércoles 21 de enero de 2025

La organización del sorteo dio a conocer la combinación ganadora correspondiente a la jornada del miércoles, 21 de enero de 2025, una fecha seguida con especial atención por los jugadores frecuentes de este chance.

Resultado oficial: 0419 - 0.



Número ganador: 0419.

Tres últimas cifras: 419.

Dos últimas cifras: 19.

Quinta balota: 0.

Un juego tradicional, accesible y en constante evolución

El atractivo del Sinuano Noche se encuentra en su equilibrio entre tradición y accesibilidad. Los valores de apuesta, que oscilan entre $500 y $25.000, permiten la participación de personas con diferentes presupuestos, lo que lo convierte en una alternativa cercana y popular dentro del panorama del chance en Colombia.

Durante 2025, el sorteo incorporó una novedad importante con la inclusión de la quinta balota, una actualización que amplió las combinaciones posibles y aumentó las oportunidades de premio. Este ajuste se integró sin alterar la estructura clásica del juego, facilitando la adaptación tanto de jugadores frecuentes como de nuevos participantes.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión oficial en vivo. Este horario fijo permite a los jugadores organizar sus apuestas y consultar los resultados de forma clara y oportuna. La publicación constante de los números ganadores y la transparencia del proceso refuerzan la confianza del público en este sorteo nocturno.

Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

Para adaptarse a distintos perfiles de jugadores, el Sinuano Noche ofrece varias modalidades de apuesta:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número de cuatro cifras.

acierto exacto del número de cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras.Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad entrega premios proporcionales al valor apostado y al tipo de jugada, permitiendo estrategias flexibles tanto para jugadores ocasionales como para apostadores con mayor experiencia.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso para reclamar un premio del Sinuano Noche es sencillo y seguro. El ganador debe presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y fotocopia.

Según el valor del premio, medido en UVT, pueden requerirse documentos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentación básica.

documentación básica. Entre 48 y 181 UVT: documentación básica y Formato SIPLAFT.

documentación básica y Formato SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentación básica, Formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

De esta manera, el Sinuano Noche mantiene un proceso claro y confiable para el pago de premios, reforzando su posición como uno de los sorteos nocturnos más tradicionales y seguidos del país.