¿Revivirán las cláusulas de permanencia en contratos de telefonía móvil?

La Comisión de Regulación de Comunicaciones, publicó el borrador de un proyecto que busca "promover mayor acceso a internet móvil de banda ancha en el país (servicio de tecnología 4G o superiores).

Con la medida se brinda a los usuarios más opciones para adquirir un celular con tecnología 4G o superiores, motivando la migración a nuevas tecnologías, con lo que los usuarios podrán disfrutar de mayores velocidades y mejor calidad de Internet, a través de lo que varios gremios y analistas han denominado como "venta atada", con los operadores Claro, Movistar y Tigo, es decir que venden el celular junto al plan y puede ser diferido a cuotas.

“Nuestro objetivo como regulador es maximizar el bienestar de los usuarios de los servicios de comunicaciones. El principal beneficiario de esta medida será el usuario quien tendrá la posibilidad de disfrutar de una mayor oferta de celulares a mejores precios”, explicó Germán Darío Arias, director ejecutivo de la CRC.

Sin embargo, para la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), esta “venta atada” no es más que una cláusula de permanencia, por lo que criticó la medida y señaló que sería un abuso contra los usuarios.

"¿Qué es la venta atada? Le vendo los cigarrillos si me compra los fósforos, le vendo el cepillo de dientes si me compra la crema dental y en este sentido, me lo vendo el teléfono si me compra un plan a 18 o 24 meses, pero no nos vamos a dejar", sentenció el presidente del gremio, Guillermo Botero.



Al respecto, señaló que esa "venta atada" no existe, puesto que el Estatuto del Consumidor contenido en la Ley 1480 de 2011, permite ofrecer de manera conjunta bienes o servicios, siempre y cuando se permita al usuario adquirir de forma individual cada uno de ellos, tal y como se propone en el referido proyecto.

Este proyecto está en fase de discusión, por lo cual todos los interesados pueden enviar sus comentarios a la entidad hasta el 20 de abril.