Salario mínimo 2024: gremios y trabajadores no logran acuerdo sobre cifras

Este año los empresarios y los trabajadores ni siquiera están de acuerdo en las cifras que usarán para la negociación del salario mínimo.

A un día de que se presenten las propuestas formales, los trabajadores no aceptan ninguna de las mediciones hechas por el Dane e insisten en que se les debe más de 20 puntos en los últimos 20 años.

Tradicionalmente el salario mínimo se fija tomando como piso la suma de productividad más inflación. Este año la inflación cerrará en 9.8 %, según las proyecciones del Banco de la República, mientras que la productividad total de la economía fue negativa, según el Dane.

Los trabajadores se reúnen esta tarde en el Comité Unitario del Paro para definir una petición conjunta y los empresarios harán consultas por su lado también. Desde la mesa también desautorizaron la petición de un sector de la CGT de un aumento del 13 % del salario.

Esta es una decisión de comando unitario. Miriam Luz no integra el comando unitario y por supuesto no tiene ninguna coordinación con estos temas. Los que estamos reunidos es en el Comando Nacional Unitario, precisando las propuestas para el día de mañana dijo Percy Oyola, presidente de la CGT.

Eso sí los trabajadores dicen que “jamás” aceptarán un incremento salarial de 10 % para 2024.

El año anterior los empresarios no pusieron ninguna cifra concreta sobre la mesa para permitir que se diera la discusión y al final hubo un acuerdo. Este año el ambiente es mucho más tenso en especial por la reactivación del debate de la reforma laboral en el Congreso.

“Nosotros siempre estuvimos de acuerdo en que se discutiera de manera conjunta todos los temas, pero en la mesa decidieron que no y por tal motivo eso que usted me está preguntando pues no tiene que afectar esta mesa de concertación. Aunque oiremos al doctor Cabal mañana insistiendo en que la reforma laboral no se puede tramitar en el Congreso hasta que no termine la discusión del salario mínimo. Pero nosotros creemos que son temas que al final todos van teniendo la misma explicación. Es si se va a seguir aceptando de que los empresarios tengan cada vez más privilegios y los trabajadores, así como se dice, cada vez menos derechos”, dijo Fabio Arias, presidente de la CUT.

