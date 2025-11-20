¿Se cae la reforma tributaria? Falta de quórum y divisiones la dejan al borde del archivo

En entrevista en Mañanas Blu 10:30, la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Olga Lucía Velásquez, aseguró que la reforma tributaria del Gobierno está prácticamente condenada al archivo debido a la falta de ambiente político y a los reiterados tropiezos procedimentales en el Congreso.

“No hay ambiente político”, repitió en varias ocasiones la congresista, señalando que ni siquiera la mesa directiva logró gestionar los requisitos básicos para iniciar el debate. Según explicó, el lunes estaba citada la sesión conjunta de las comisiones económicas, pero los dos vicepresidentes no firmaron la resolución que habilitaba formalmente la discusión.

“No es si quiero o no quiero, es una obligación”, afirmó Velásquez al explicar que, aun cuando se les advirtió sobre el incumplimiento, “ya era tarde y se levantó la sesión”. A esto se sumó la ausencia de quórum, lo cual profundizó la sensación de que el proyecto legislativo no tiene piso político.

La representante anticipó que el martes será decisivo, pero se mostró escéptica: “No sé si haya quórum o si sencillamente ya se dé al archivo. Yo no le veo mucho futuro a la ley de financiamiento”. Argumentó que, además de la falta de apoyos, la reforma no resuelve el déficit fiscal de 2026, que el mismo Congreso ya reconoció al aprobar el presupuesto.



Los puntos claves de la tributaria

Velásquez también detalló los puntos más polémicos del articulado, entre ellos el aumento de impuestos a la cerveza. Aunque el Gobierno prometió no gravarla, “la están grabando doblemente”, explicó, al mantener el IVA y agregar un nuevo impuesto al consumo.



También cuestionó el incremento del tributo a las ganancias ocasionales del 20 % al 30 %, que podría impactar desde rifas hasta ventas de viviendas, según la redacción actual.

Ante el estancamiento del proyecto del Gobierno, Velásquez insiste en un camino alternativo: la ley de reactivación económica, iniciativa parlamentaria ya aprobada en primer debate y que podría recaudar cerca de 12 billones de pesos sin aumentar impuestos al consumidor. “Es la posibilidad de tener un recaudo sin afectar el bolsillo de los colombianos”, afirmó.

Entre sus componentes, destacó los alivios tributarios de hasta 90 % en intereses, multas y sanciones, y los llamados impuestos saludables. Uno de ellos propone duplicar del 3 % al 6 % el gravamen que pagan las plataformas digitales por publicidad. “Estas plataformas están generando adicciones, especialmente en niños y adolescentes. Necesitamos recursos para la salud mental”, aseguró.

La representante concluyó señalando que el avance de esta ley depende de la decisión sobre la reforma tributaria oficial: “Necesitamos que el Gobierno se sume a esta iniciativa”.

Con un Congreso desgastado políticamente y un Gobierno que insiste en salvar una reforma debilitada, el martes podría definir cuál ruta tomará el país para enfrentar su déficit fiscal: la vía gubernamental, o la alternativa parlamentaria que gana adeptos mientras la ley de financiamiento pierde oxígeno.