Blu Radio  / Economía  / ¿Se cae la reforma tributaria? Falta de quórum y divisiones la dejan al borde del archivo

¿Se cae la reforma tributaria? Falta de quórum y divisiones la dejan al borde del archivo

La representante Olga Lucía Velásquez señala que la reforma tributaria no tiene apoyo ni quórum y respalda ley de reactivación económica, que recaudaría 12 billones sin afectar a los colombianos.

