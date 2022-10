Sector minero pide continuar con delimitación del Páramo de Santurbán en pandemia

Ivonne González, representante del Comité de Veeduría Ciudadana Dignidad Minera, explicó que enviaron un documento al defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negrette, para que intervenga en defensa de los derechos de los habitantes del páramo de Santurbán que siguen viendo como se pospone cada vez más la delimitación del páramo.

“No pueden los organismos del Estado seguir perjudicando de esta manera a nuestra comunidad. Nos tienen en la indefinición desde hace más de una década y ahora han encontrado una nueva excusa amparándose en el coronavirus para seguir aplazando el trabajo comunitario y la toma de una decisión”, señala el documento.

“Los líderes sociales comunales de Soto Norte hicimos un llamado al señor defensor del Pueblo para que se retome la delimitación del páramo de Santurbán. Se tiene un falso imaginario de los paramunos como campesinos ignorantes y eso no es así. Nosotros queremos estas audiencias y de una forma práctica, queremos el apoyo tecnológico que garantice la participación ciudadana, con distanciamiento y medidas de bioseguridad”, explicó González.

En otro apartado de la carta dice: “No podemos aceptar que se vaticine anticipadamente la imposibilidad o el fracaso del uso de eficientes medios tecnológicos que hoy existen en el mercado. Esto, con el simple argumento que los llamados al ejercicio de la participación somos comunidades campesinas. Nosotros los campesinos del páramo también somos colombianos y la mayor parte de nosotros tenemos un televisor, un radio, celular o un computador”.

“Tenemos derecho como los demás colombianos a tener acceso a mejores y más modernas formas de telecomunicación para interactuar con el Estado y con el mundo. No se nos puede discriminar en estos momentos de crisis por ser campesinos o habitantes rurales. ¿Es que acaso, solamente el Estado seguirá funcionando para las ciudades y para la capital de la República?”, señala el documento.

Los constantes impedimentos para la delimitación del páramo está causandole problema a los paramunos, ya que muchos de ellos no saben qué hacer con sus tierras. Algunos quieren vender y no lo han podido hacer hasta que la delimitación se resuelva, no saben si pueden hacer agricultura o pequeña minería, por eso están pidiendo que se reanude la realización de la delimitación,

aunque esta iniciativa va en contra de lo que viene proponiendo en Comité de Defensa del Páramo de Santurbán.

