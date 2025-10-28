Según gremios, en los últimos 3 años la demanda de insumos de construcción ha caído en un 18 %

Entre el 2022 y 2025, en las estadísticas se ha registrado una tendencia descendente de la demanda nacional de agregados, con una caída del 18 %. Tras las cifras, la Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos - Asogravas advirtió que el país actualmente vive una nueva desaceleración en el sector de materiales de construcción.

La producción global de agregados experimentará una contracción del 12 % en 2025, alcanzando 38.600 millones de toneladas, según estimaciones. China se mantiene como el principal productor mundial, con una cuota del 38 % del total global, produciendo cerca de 14.500 millones de toneladas. Mientras que, en Colombia, la producción proyectada para 2025 se sitúa en 112 millones de toneladas.

“La coyuntura global demuestra que los países que invierten en infraestructura, vivienda y sostenibilidad logran sostener el crecimiento del sector. Colombia tiene la oportunidad de hacerlo si acelera la ejecución y la formalización”, señaló Carlos Fernando Forero Bonell, director general de Asogravas.

Construcción Foto: Referencia

En la encuesta nacional realizada por la asociación, arrojó que el 77 % de los encuestados aseguró que la demanda disminuyó entre enero y septiembre del 2025 a comparación del segundo semestre del año anterior, 2024. A la par, el 43 % prevé una nueva reducción para el cierre del año.



Además, Asogravas pide que se diversifique la inversión en zonas en dónde no haya tanta producción, pero se requiera material por la alta demanda como el Eje Cafetero, los Santanderes y la Orinoquía. Mientras tanto, Cundinamarca, Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y la costa Caribe concentran el 60% del consumo nacional.

“El país no puede permitirse un nuevo año sin ejecución. El rezago en vivienda e infraestructura está frenando el desarrollo regional y afectando el empleo. Urge que el Gobierno reactive la inversión y facilite los procesos de contratación y desembolso de recursos”, denunció el director general de Asogravas.

En un contexto global de disminución de la producción de agregados, Asogravas hace el llamado al Gobierno Nacional a acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura y vivienda para evitar un estancamiento en el sector.