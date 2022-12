Senado aprobó reforma tributaria estructural

La Plenaria del Senado aprobó el texto de la Reforma Tributaria presentado por el Gobierno Nacional y que empezará a regir a partir del próximo 1 de enero.



Dentro de los principales puntos trabajados en la reforma se encuentran tributos para los tenderos, el uso de los celulares, los datos, internet, combustibles, cigarrillos, licores y alimentos.



Aumento del IVA del 16 al 19 por ciento, columna vertebral de esta iniciativa, con la que el gobierno pretende recaudar más de siete y medio billones de pesos.



Este fue el punto más álgido y que acaloró el debate ya que originó enfrentamientos verbales entre varios senadores. Al final, el aumento del IVA se impuso con 45 votos a favor y 30 en contra. Las bancadas del Polo Democrático y el Centro Democrático se distanciaron y votaron negativamente, mientras que la bancada de Cambio Radical se retiró del recinto.



-Toallas higiénicas y productos de cuidado íntimo quedaron gravados sólo con un 5 por ciento del IVA, mientras que los pañales, papel higiénico y jabón tributarán con el 19 por ciento.



-Las iglesias y congregaciones religiosas no pagarán tributo pero si deberán declarar.



-Impuesto del 4 x 1.000



Este impuesto, gravado a las transacciones financieras, se mantiene igual y no será eliminado.



-Fracasaron las proposiciones que buscaron gravar a las corridas de toros.



-El denominado 'impuesto verde' a los combustibles fue aprobado y reflejará subidas en los precios de la gasolina, el ACPM y el gas.



-Los libros y revistas digitales quedaron excluidos de impuesto.



-Los teléfonos celulares de precios inferiores a 640 mil pesos quedaron exentos de IVA.



-El internet para las familias de estratos 1, 2 y 3 no tendrá IVA.

-Computadores y móviles portátiles quedaron gravados y los planes de datos inferiores a 45 mil pesos no pagaran nada.

-Se aprobó un tributo escalonado en el uso de bolsas plásticas, que será de $20 para 2017 con incrementos anuales de $10 hasta llegar a una tarifa máxima de $50 por cada bolsa.

-Las zonas francas y sus empresas pagarán un tributo unificado del 20 por ciento.



-La corporación le dio aval al impuesto de renta a personas jurídicas con una tarifa máxima del 35 por ciento para 2018.



-Se aprobó el impuesto escalonado para el tabaco, el cual será de $700.

-El monotributo lo pagarán pequeños negocios que comercian en locales de menos de 50 metros cuadrados.



El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, afirmó que la reforma le traerá al país mayor inversión social, más confianza en las calificadoras de riesgo y más competitividad empresarial, " nos sentimos tranquilos, éste Congreso le cumplió al país".



Por su parte el ministro de hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que "se actuó con profunda responsabilidad y que los frutos se verán a futuro".



Como conciliadores de la reforma tributaria fueron designados los senadores José Alfredo Gneco, Germán Hoyos, Arleth Casado y Juan Manuel Corzo.



Según el ministro de hacienda, Mauricio Cárdenas, esta es la primera reforma tributaria que entrega herramientas para el control de la evasión fiscal y penaliza, además, a los que le 'jueguen sucio' a las obligaciones tributarias