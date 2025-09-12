¿Si mi hermano muere, puedo recibir pensión por sobreviviente? Casos donde aplica, según MinJusticia

La pensión de sobrevivientes es un beneficio económico que busca proteger a la familia de un afiliado al sistema pensional en caso de su fallecimiento, siempre que este no hubiera alcanzado la jubilación.

Su propósito principal es ofrecer un respaldo financiero a los familiares que dependían económicamente del trabajador, asegurando su sustento económico. A través de esta, entidades como Colpensiones garantizan que los derechos de los allegados del afiliado se mantengan y que no queden desamparados tras la pérdida.



¿Quiénes pueden heredar la pensión de un fallecido?

Tenga en cuenta que la pensión de sobrevivientes puede ser solicitada en los siguientes casos, según explicó Colpensiones:



Para sustento de los hijos menores de 18 años.

Reclamada por hijos mayores de 18 años y hasta los 25, incapacitados para trabajar por motivo de sus estudios, siempre y cuando dependieran del causante antes de su muerte y acrediten su condición de estudiantes.

incapacitados para trabajar por motivo de sus estudios, siempre y cuando dependieran del causante antes de su muerte y acrediten su condición de estudiantes. Por hijos con discapacidad que dependían económicamente del causante.

del causante. Además, la podrá recibir el compañero sentimental permanente del difunto, demostrando que convivieron al menos los últimos 5 años.

demostrando que convivieron al menos los últimos 5 años. Si el fallecido no tenía esposa o hijos, los padres recibirán la pensión, siempre y cuando dependieran económicamente de su hijo.

¿Qué es la pensión de sobrevivientes y la sustitución pensional? Foto: Colpensiones / Unsplash / ImageFx

¿Si mi hermano muere, puedo recibir su pensión?

Es importante que tenga en cuenta que desde el Ministerio de Justicia han hecho una importante aclaración sobre los hermanos del fallecido, ya que una de las grandes dudas es si pueden o no recibir la pensión de sobreviviente.

La institución ha señalado que, en caso de que los padres no se encuentren con vida, sus hermanos podrán ser beneficiarios si son discapacitados o si dependían económicamente del fallecido.

¿Cómo reclamar la pensión de sobrevivientes?

Para poder recibir la pensión de sobreviviente es necesario cumplir con un proceso que garantiza la correcta gestión del trámite, así:

