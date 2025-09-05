Sube la inflación en Colombia: llegó al 5,1% anual en agosto de 2025

Inflación en Colombia se aceleró nuevamente y llegó al 5,1% anual en agosto. De acuerdo con los datos del Dane, el costo de vida en el país durante el último mes fue del 0,19%, mientras que la del corrido del 2025 va en 4,2%.

Los registros indican que este aumento en la inflación se vio jalonado por las bebidas alcohólicas y el tabaco, los cuales representaron una variación del 0,59%. Para agosto, subió la cerveza, el refajo, el vino, la champaña, el jerez, el whisky, ron, brandy, vodka, tequila, aguardiente, cigarrillo, entre otros.

La segunda categoría que más pesó en los colombianos fue el sector de los restaurantes y hoteles, con una variación del 0,49%. Los mayores incrementos se vieron representados en la gaseosa y otros refrescos que se compran en supermercados y lugares de servicio a la mesa, las comidas, y bebidas calientes como el tinto, el café con leche y demás.

Dinero / economía Foto: referencia, Blu Radio

Cabe recordar que, para julio de este año, la inflación llegó al 4,9%, superando la acumulada anual en junio, que presentaba registros del 4,8%. Según las últimas proyecciones del Banco Central, la inflación en el país cerrará estable, con un 4,7%.

Según el banco central, el incremento del salario mínimo del 2024 al 2025 sí impactó la inflación junto con el aumento de algunos precios internacionales como, por ejemplo, el precio del café que está elevado en todo el mundo.

Hay que decir que la inflación es el dato que utiliza el Banco de la República para definir si baja o no baja los tipos de interés. El Gobierno quiere recortes, pero el banco ha dicho hay que ir con prudencia en especial porque el proceso de reducción de la inflación "se estancó".

Publicidad

La inflación también es el dato base para lo que puede ser el incremento del salario mínimo para el próximo año, aunque no hay que perder de vista que ya el ministro de Hacienda, Germán Ávila, dijo que el Gobierno Petro seguirá en la política de hacer incrementos muy por encima de la inflación porque desde el Gobierno consideran que esto no afecta los precios, ni afecta el desempleo y, en cambio, sí saca a la gente de la pobreza.