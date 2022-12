SuperSociedades ordenó liquidación inmediata de Vesting Group Colombia

La sociedad no podrá continuar comercializar libranzas, y deberá abstenerse de realizar enajenaciones sin autorización de la Supersociedades



El revisor fiscal de la sociedad se abstuvo de dictaminar los estados financieros de la sociedad por cuenta de la falta de información contable



La Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación judicial inmediata de la sociedad Vesting Group Colombia S.A.S y la terminación del proceso de reorganización. La medida fue solicitada por la Delegatura de Inspección, Vigilancia y Control.



La compañía había sido enviada a reorganización desde el pasado 21 de septiembre. Sin embargo la entidad anunció que el promotor asignado indicó que la sociedad “no registra ingresos propios de la operación, sino ingresos por recaudos de negocios anteriores, y cada día se deteriora su patrimonio con la causación de gastos sin contrapartida que los respalden”.



Por otro lado, el revisor fiscal de la sociedad se abstuvo de dictaminar los estados financieros de la sociedad por cuenta de la falta de información contable. Entre otras cosas dijo no haber recibido los estados financieros de 2015, ni el documento de prácticas contables bajo normas NIIF.



“En la reorganización la información financiera constituye el insumo fundamental para las decisiones que los intervinientes han de adoptar, y por ello no puede ser cualquier información o una deficiente o incompleta y menos a destiempo”, señala el auto.



Como agente liquidador Joan Sebastian Marquez Rojas, quien deberá realizar el inventario de activos de la sociedad y recibir las reclamaciones de los acreedores.



El auto incluye el embargo y secuestro de los bienes, haberes y derechos de propiedad de la sociedad Vesting Group Colombia S.A.S.