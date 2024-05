Tasas de interés: claves de la reunión de Petro con junta directiva del Banco de la República

En una reunión histórica, el Gobierno y el Banco de la República acordaron la necesidad de reducir las tasas de interés como medida para impulsar el crecimiento económico del país. Sin embargo, surgieron diferencias entre ambas partes en cuanto a la velocidad de dicho descenso.

César Ferrari, superintendente financiero, entregó detalles en diálogo con Mañanas Blu del encuentro.

"Creo que la conclusión fundamental en la cual estuvieron todos de acuerdo, incluso los miembros de la junta, es que las tasas de interés tienen que ser reducidas", dijo.

El Banco de la República plantea que es necesario reducir las tasas de interés de forma gradual, para anclar las expectativas y evitar un incremento en la inflación. Por su parte, el Gobierno considera que es necesario acelerar este proceso, ya que las altas tasas de interés comerciales están frenando el desarrollo del país. Durante la reunión, se destacó la importancia del diálogo y el debate de ideas, aunque no se llegó a un acuerdo definitivo. Ambas partes expresaron sus puntos de vista, basados en el crecimiento económico por parte del Gobierno y en la inflación por parte del Banco de la República. El Banco de la República reafirmó su autonomía e independencia para tomar decisiones, señalando que esta reunión fue únicamente un espacio de diálogo y no una instancia para obtener un acuerdo final. En cuanto a los pronunciamientos del presidente Petro, el ambiente de la reunión fue cordial y hubo muestra de confianza mutua. Se destacó la importancia de que el diálogo sea entendido como una herramienta fundamental para el desarrollo del país, evitando la polarización y reconociendo la autonomía del Banco Central y la preocupación del Gobierno por el crecimiento económico. En relación a la Superintendencia Financiera, se mencionó que su función principal es la vigilancia y control del sistema financiero. Si bien su rol no es arbitrar, puede dar recomendaciones y respaldar la posición del Gobierno en la reducción acelerada de las tasas de interés.

