"Toca salir a trabajar para comer en cuarentena": vendedores ambulantes de Bucaramanga

A pesar del aislamiento preventivo obligatorio que fue decretado en todo el territorio nacional por parte del presidente Iván Duque, muchas personas han tenido que salir a las calles a tratar de ganarse la vida para pagar el arriendo diario y comprar algo de comer. Bucaramanga no se escapa a esa situación y en algunas calles se puede ver con facilidad a vendedores ambulantes en el 'rebusque' diario.

Una de las vendedoras informales que tiene que salir por obligación a las calles de la ciudad es la señora Yohana, ella tiene 46 años y tiene a cargo a una persona de la tercera edad y de igual forma a una menor de edad, y aunque vive en un sector vulnerable de la capital de Santander, lo cierto es que no tiene ayudas en este momento y tampoco dinero para quedarse en cuarentena.

“Las ventas en este momento están muy decaídas por la situación económica del país, uno entiende la cuarentena en que estamos pero, de igual forma el sustento diario de la personas que vendemos en la calle, el día a día, el día que no trabajamos, ese día no comemos, mi mamá va cumplir 73 años y me toca salir a tratar de vender algo en la calle así no haya mucha gente”, dijo Yohana a Blu Radio.

La realidad que vive esta mujer bumanguesa en plena cuarentena es muy parecida a la que vive Carlos Tovar González, un venezolano, quien también se dedica a la ventas ambulantes y, aunque hay cuarentena, manifiesta que es imposible quedarse en casa, porque del último lugar lo sacaron cuando iniciaron los simulacros por coronavirus y ahora debe pagar 15 mil pesos diarios en la habitación en la está pasando las noches.

“Nosotros nos dedicamos a vender con la zorra, diariamente, vendemos frutas, verduras para buscar el diario. Uno sabe que está la cuarentena pero cómo hacemos si no tenemos con qué hacer nada, aunque no queramos nos toca salir a trabajar, para poder comer”, insiste Tovar.

También está el caso de Jorge Eliecer, vendedor informal y ayudante del transporte legal de buses del área metropolitana de Bucaramanga, “campanero”, quien señala que no tienen dinero para hacer mercado y el gobierno no les ayuda, ni el alcalde de la ciudad y en esa medida se ve obligado a salir a las calles a intentar vender tapabocas, vender minutos, vender dulces para tratar de hacer lo de la comida del día.

Así las cosas, a pesar de haber restricciones por la cuarentena en medio del COVID-19, lo cierto es que la realidad que deben afrontar varias personas no les deja otra alternativa que salir a las calles a intentar rebuscarse algo de dinero, mientras le hacen el quite a las autoridades, al hambre, a la intemperie y también, al coronavirus.