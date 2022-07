Todavía no puede hablarse de una recesión en los Estados Unidos, hay mucha ambigüedad: experto

El economista John Lipsky, ex subdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI) entre 2006 y 2011, habló sobre las implicaciones de la declaratoria de recesión técnica en los Estados Unidos tras conocerse un decrecimiento en el segundo trimestre de forma consecutiva.

El especialista explicó que en Estados Unidos la institución oficial que determina si hay una recesión está en lo que se llama los ‘ciclos de negocios’, una institución independiente, el buró nacional de investigaciones económicas, integrada por los economistas más serios de todo el país y que analizan son diferentes parámetros a lo largo de los meses para establecer si hay recesión o crecimiento económico.

El experto subrayó que se trata de una organización independiente, libre de cualquier influencia política.

“No sabemos en este momento si estamos en recesión o no. Lo que pasa es que esta institución usualmente lo afirma cuando ya ha sucedido. Probablemente esta institución, si dice si hay que hay o no recesión, será en otros trimestres, pero en este momento probablemente no pase, pero sí hay mucha especulación actualmente. Eso es común cada vez que se ven cifras como las de hoy”, sostuvo.

“Hay muchos aspectos de la economía que todavía se están moviendo en una dirección positiva. El más importante son los niveles de empleo, se siguen creando. Hay otras mediciones independientes de la economía: uno es el PIB, pero también está el producto del ingreso doméstico bruto. En teoría, estos dos medidores deberían ser lo mismo, pero mientras vemos que el PIB se desacelera, baja, el segundo se está incrementando. Hay mucha ambigüedad en este momento”, agregó Lipsky.