Trabajadores, empresarios y Gobierno buscan acuerdo en salario mínimo

Este jueves es crucial para el incremento del salario mínimo, pues volverán a la mesa de concertación gremios, sindicatos y Gobierno para buscar un acuerdo que entre las partes y así evitar que el aumento sea fijado por decreto.



La ministra de Trabajo, Clara López, aseguró que de no lograrse un acuerdo entre gremios y trabajadores por el incremento del salario mínimo, el Gobierno fijará, este viernes y por decreto, el aumento que aplicará para 2017.



López aseguró que no es positivo para la concertación que la CUT haya decidido levantarse de la mesa de concertación y aseguró que los invitará a volver a la mesa que se reunirá este jueves para lograr sacar adelante este tema.



“La Reforma Tributaria tiene un costo que se refleja en el índice de inflación del año entrante y es la razón para que la CUT se haya retirado de la mesa, han dicho que con la Reforma Tributaria no hay nada que discutir. El peso de la CUT y su argumentación siempre va a ser muy importante”, dijo López.



La ministra indicó que el Gobierno no ha dado a conocer su propuesta esperando que las partes logren un acercamiento en sus propuestas, y aseguró que de no lograrse una cifra que satisfaga a las partes, el Gobierno entrará a decretar este viernes el incremento del salario mínimo.



“Si no logramos ponernos todos 3 de acuerdo en un guarismo el gobierno adoptaría por decreto el salario mínimo legal el día viernes”, concluyó López.