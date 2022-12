Uribismo no apoyará reforma tributaria y presentará una propuesta alternativa

El partido Centro Democrático anunció que no apoyará la reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional y, a cambio, entregará una propuesta alternativa en la que pide que se mantenga el IVA del 16 %.



Según un comunicado emitido por la colectividad, la reforma tributaria “es inconveniente para la economía que crece a menos del 2 %, para el poder adquisitivo de los colombianos, la iniciativa privada y el ahorro”.



En la ponencia alternativa el uribismo propone:



1) Reducción de la tarifa del impuesto de renta sobre las personas naturales, acompañada de estímulos al ahorro.



Los dividendos solo serán gravados a los ingresos más altos.



2) Una tarifa general del 30% sobre la renta de las empresas con el objetivo de fomentar la inversión, el crecimiento económico, el empleo, la competitividad, estimular la formalización y mejorar el recaudo de impuestos.



3) Severidad en la lucha contra la evasión a través de la penalización de esta práctica.



4) Que el 40% del recaudo por la vía del monotributo se destine para el ahorro del contribuyente a través de los BEPS.



5) Mantener las actuales tarifas de IVA y del impuesto al consumo.



6) Aplazar, hasta 2019, la aplicación tributaria de las normas internacionales de información financiera (NIIF).



7) Proteger las actividades meritorias de las fundaciones, la libertad de cultos y el derecho a la educación, respetando los contenidos del artículo 23 del Estatuto Tributario.



8) Conservar los incentivos a la inversión en el sector agropecuario.



9) Mejorar efectividad y eficiencia del gasto público del Gobierno Nacional para equilibrar las finanzas públicas.



10) Retornar a los contratos de estabilidad jurídica que recupere la confianza inversionista.



Dice que no apoyará las siguientes propuestas:



1. Aumento del IVA.



2. El impuesto que presume una renta del 4% en una economía que crece al 2%.



3. Un exagerado IVA sobre las inversiones.



4. Gravamen a las bebidas azucaradas que afectaría el 33% de las utilidades de los tenderos.



5. Descarado incremento del 500% a los impuestos para los asalariados de clase media.



6. La complejidad tributaria mientras el emprendimiento neto creció al 0,6%.



7. El cambio en las reglas del juego, cuando Colombia tiene la tercera tasa de desempleo más alta de la región y una informalidad del 48%.



8. Mayor gravamen para datos telefonía móviles.



9. IVA para el acceso a computadores, celulares y tabletas.



10. Sobrecosto a los combustibles con el impuesto nacional al carbono que afectaría a los sectores de comercio y transporte.



11. Persecución que pretende el Gobierno contra las Entidades Sin Ánimo de Lucro, gestoras de desarrollo social.



12. Una reforma que pretende arrebatar cerca de $8 billones adicionales a los contribuyentes , en su primer año, cuando la evasión asciende a $50 billones.



El gobierno Santos, que perdió 19 posiciones en la medición de impuestos del Banco Mundial, no puede ahora imponer barreras a la iniciativa privada por vía tributaria ni sobrecargar con impuestos a los consumidores.