Yo no confiaría en el Bitcoin si fuera inversionista: gerente Banco de la República

El gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, se refirió a la caída que está sufriendo el Bitcoin, qué hace un poco más de un mes se situaba por encima de 20 mil dólares (un promedio de 60 millones de pesos) y a hoy no supera los 7.000 dólares (cerca de 21 millones de pesos), el gerente reiteró su recomendación a los colombianos de no invertir en esta moneda virtual.

"Yo no confiaría mucho en el bitcoin si fuera un inversionista (…) El bitcoin es ilegal en el sistema financiero, fuera del sistema puede hacerlo bajo su propio riesgo, pero no hay un seguro de depósito del Bitcoin. En la medida en que tenga esas fluctuaciones el Bitcoin no va a ser una moneda y cuarto, hay que pagar impuestos".

Asimismo, con las últimas reacciones a la baja en los mercados internacionales, especialmente en Estados Unidos, el gerente del banco señaló que lo que hay que esperar es qué efectos podría tener en Colombia y principalmente con el precio del petróleo, para analizar qué se viene en materia económica para el país, que aún es incierto.