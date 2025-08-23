Publicidad

22 de agosto de 2025: El Andén, programa completo

Escuche todas las posturas y los diversos puntos de vista en El Andén, para que no atropellen la opinión este 22 de agosto de 2025.

El Andén del 22 de agosto de 2025
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 23, 2025 06:48 a. m.

Estos fueron los temas tratados y debatidos en El Andén este viernes, 22 de agosto de 2025:

  • El analista político y experto en relaciones internacionales Jonathan Silva, la politóloga, mágister y analista de comunicación política Isabella Romandini, el asesor de transformación digital Andrés Cabrera Riaño y la experta en relaciones internacionales Luis Fernanda Portela se subieron a El Andén para debatir sobre si Latinoamérica está en un péndulo extremista a nivel político: derecha o izquierda.

Escuche el programa completo aquí:

