28 de julio de 2023 - El Andén, programa completo

Este viernes, 28 de julio, en El Andén, a propósito del anuncio de subsidios para campesinos que dejen de sembrar hoja de coca y para jóvenes por no matar, ¿qué tan eficientes y necesarios son los subsidios?

Para debatir sobre esta polémica se subieron a El Andén Daniela Vega, Felipe González, Nicolás Goyeneche y Nicolás Romero.

“Los subsidios no pueden ser una simple transacción bancaria. Se debe enseñar a pescar y no a regalar el pescado. El subsidio debe ser parte de un programa que asegure ingreso al receptor y estimule un proyecto productivo”, añadió González.

Por otro lado, Romero argumentó: "Los subsidios son parte fundamental de la política de protección social en Colombia. Actualmente cerca de 8 millones de familias se benefician de alguna transferencia y 7 de cada 10 personas en condición de pobreza tuvieron una ayuda institucional para el año 2022".

"Este es un Gobierno que habla y habla de subsidios, pero no todos los materializa. Sobre jóvenes en paz, por ejemplo, no sorprende que un Gobierno que beneficia a hampones profesionales ahora financie a hampones principiantes y diga que va a pagar por no matar", dijo Goyeneche.