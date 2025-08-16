Publicidad

Como evitar que Colombia vuelva a la guerra: El Radar, programa 16 de agosto de 2025

Los hechos que son noticia en Colombia y el mundo en El Radar del 16 de agosto de 2025.

El Radar
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 16, 2025 02:31 p. m.

Estos fueron los temas tratados en El Radar de este sábado, 16 de agosto de 2025:

  • Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, habló sobre hacia dónde debe girar la estrategia de seguridad del Gobierno tras el magnicidio de Miguel Uribe.
  • Juan Carlos Flores, exconcejal de Bogotá y analista político, habló sobre cómo evitar que vuelva el horror de la guerra en Colombia.
  • Silverio Gómez, economista, periodista y analista, habló sobre qué escenarios le esperan a Colombia tras el desgaste del gobierno Petro.

Escuche el programa completo aquí:

