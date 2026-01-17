Liberación de presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro: programa 17 de enero de 2026

El Radar del sábado 17 de enero de 2026 abordó temas de gran relevancia política y económica para Colombia, con invitados que ofrecieron análisis sobre el panorama actual y los retos que enfrenta el país.



Diego Casanova, representante de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela, enfatizó sobre la liberación de presos políticos en Venezuela y el cambio tras la captura de Nicolás Maduro.

Ramón Guanipa, hijo de Juan Pablo Guanipa, comentó sobre la lista de la liberación de los presos políticos y el proceso de su padre, Juan Pablo Guanipa.

Teresita Aya, Doctoranda en Estudios Políticos por la Universidad Externado de Colombia se refirió a la situación que enfrenta Irán en cuanto a protestas, crisis económicas e intervención militar por parte de Estados Unidos.

Aníbal Gaviria, exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, habló sobre el arranque oficial de la carrera presidencial hacia la Casa de Nariño.

