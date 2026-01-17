Liberación de presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro: programa 17 de enero de 2026

El Radar del sábado 17 de enero de 2026 abordó temas de gran relevancia política y económica para Colombia, con invitados que ofrecieron análisis sobre el panorama actual y los retos que enfrenta el país.
- Diego Casanova, representante de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela, enfatizó sobre la liberación de presos políticos en Venezuela y el cambio tras la captura de Nicolás Maduro.
- Ramón Guanipa, hijo de Juan Pablo Guanipa, comentó sobre la lista de la liberación de los presos políticos y el proceso de su padre, Juan Pablo Guanipa.
- Teresita Aya, Doctoranda en Estudios Políticos por la Universidad Externado de Colombia se refirió a la situación que enfrenta Irán en cuanto a protestas, crisis económicas e intervención militar por parte de Estados Unidos.
- Aníbal Gaviria, exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, habló sobre el arranque oficial de la carrera presidencial hacia la Casa de Nariño.
Escuche el programa completo aquí: