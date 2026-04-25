Más de 50 empresas darán trabajo este 28 de abril: hay 4.500 vacantes de empleo

Durante años, muchas personas han tenido que elegir entre “tener cualquier trabajo” o esperar una oportunidad que realmente les ofrezca estabilidad. Y es que no es lo mismo recibir un pago informal que contar con un empleo que garantice salud, pensión, primas y seguridad a largo plazo.

Un trabajo con prestaciones sociales no solo impacta el presente, también transforma el futuro, pues permite acceder a créditos, planear una familia, enfrentar emergencias médicas y construir un camino profesional con mayor tranquilidad. Por eso, cada espacio que conecte a las personas con empleos formales se convierte en una puerta real hacia una mejor calidad de vida.



Más de 50 empresas ofrecerán 4.500 vacantes en Cundinamarca

Quienes están en búsqueda de empleo tendrán una oportunidad este martes 28 de abril en el Festival de Empleo 2026, organizado por la Gobernación de Cundinamarca.

El evento se llevará a cabo en la Plazoleta de la Paz de la Gobernación, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., y reunirá a más de 50 empresas que pondrán a disposición 4.500 vacantes de trabajo en distintos niveles:



Operativos

Técnicos

Profesionales

Según la información oficial, a diferencia de otras convocatorias, esta jornada no se limita a recibir hojas de vida. Los asistentes podrán postularse directamente a ofertas laborales y, al mismo tiempo, acceder a espacios diseñados para mejorar sus posibilidades de contratación.

Uno de los diferenciales del evento será su enfoque integral. Además de las vacantes, los participantes encontrarán:



Espacios de formación para fortalecer habilidades laborales.

Evaluaciones de inglés.

Asesoría personalizada para mejorar hojas de vida y entrevistas.

En esta estrategia participarán entidades como Colsubsidio, HoyTrabajas y el SENA, que brindarán orientación y herramientas prácticas para quienes buscan empleo o quieren mejorar su perfil profesional.



El Festival de Empleo 2026 “busca repetir y ampliar esos resultados, con una mayor oferta de vacantes y un enfoque más robusto en formación y acompañamiento”. Las vacantes disponibles, junto con los requisitos y perfiles solicitados, pueden consultarse en el portal de empleabilidad de HoyTrabajas .



Resultados de festivales anteriores

De acuerdo con la Gobernación, este tipo de iniciativas ya ha demostrado ser efectiva en el departamento. En la última feria de empleo que se hizo en julio de 2025, estos fueron los resultados:



Más de 2.600 personas asistieron.

Se recibieron alrededor de 4.300 hojas de vida en un solo día.

Participaron más de 30 empresas.

Además, varias compañías iniciaron procesos de selección inmediata, especialmente para perfiles técnicos y operativos. Municipios como Facatativá, Soacha, Mosquera, Funza, Chía y Zipaquirá hicieron parte de esa jornada.

Incluso sectores estratégicos, como la infraestructura, han tenido presencia. Empresas vinculadas a proyectos como el Regiotram han ofertado vacantes en áreas como ingeniería, logística, administración y construcción.