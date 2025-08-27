Empresa de ropa en bancarrota ofrece descuentos del 90%: así puede comprarlos

Recientemente, Colombia ha sufrido algunos cierres de tiendas de ropa. Tal es el caso de la empresa EPK, con domicilio en Barranquilla, pero con presencia en varias ciudades del país, que inició un proceso de liquidación judicial. Sin embargo, estos casos no serían exclusivos de Colombia y estarían golpeando también a otras partes del mundo.

Tal es el caso de Forever 21. La reconocida marca de ropa de nuevo cayó en bancarrota en Estados Unidos. En el pasado mes de marzo, la compañía se acogió por segunda vez a la Ley de Quiebras y ahora estaría enfrentando una liquidación en el Tribunal de Quiebras del Distrito de Delaware.

La medida llega luego del cierre de más de 300 tiendas físicas en el país, lo que redujo notablemente su presencia en el mercado. Si bien la situación financiera es compleja, la empresa ha buscado mantener sus operaciones digitales y así generar liquidez. Por ello, lanzó una campaña de descuentos de hasta el 90 % en su página web, donde se pueden encontrar camisetas, tops, pantalones, lencería, entre otros artículos.



Descuentos de Forever 21

Con esta liquidación, la marca busca darle salida al inventario que le queda disponible y, al mismo tiempo, poder mantener vivo el canal de ventas en línea mientras se define el futuro de la empresa en un marco judicial. De hecho, para muchos compradores la oportunidad es atractiva, pues los precios bajos permiten acceder a artículos que en una situación normal serían mucho más costosos.

Forever 21 ya había enfrentado una situación similar en 2019, cuando se reestructuró para sostener una presencia global. Sin embargo, la presión del comercio electrónico, sumada a las bajas ventas en tiendas físicas, llevó a que la marca de nuevo se declarara en quiebra.

Forever 21 ubicado en la zona de la 85 en Bogotá. Foto: Google Maps.

Así puede comprar en Colombia

Los consumidores en Colombia interesados en aprovechar los descuentos pueden hacerlo por medio de casilleros virtuales. Este servicio, ofrecido por empresas de mensajería internacional, le da al comprador una dirección física en Estados Unidos. Luego de que se realiza la compra en la web de Forever 21, el pedido llega a esa dirección y después es reenviado a Colombia con un costo adicional por transporte y gestión.

Registrarse en un casillero es sencillo: se ingresa al portal de la empresa de mensajería, se diligencian los datos personales y la dirección de entrega en Colombia, y se aceptan los términos del servicio. Tras activar la cuenta, el usuario recibe la dirección en EE. UU. que podrá usar en cualquier compra internacional.

Cabe señalar que esta estrategia no solo sirve para adquirir ropa o accesorios, también es una buena manera de traer artículos de tecnología, calzado, libros, repuestos o productos deportivos. Por eso, se ha convertido en una opción popular para acceder a catálogos internacionales con precios más competitivos o artículos exclusivos.

En medio de la crisis de Forever 21, la campaña de liquidación es vista por los clientes como una oportunidad para renovar el clóset a bajo costo. Aunque la marca aún no ha definido qué ocurrirá después del proceso judicial, su página web sigue activa y con rebajas que llaman la atención en distintos países, incluido Colombia.