La empresa EPK, con domicilio en la ciudad de Barranquilla, pero con presencia en varias ciudades del país, inició un proceso de liquidación judicial, según confirmó la Superintendencia de Sociedades.

La sociedad Akmios S.A.S. - EPK, fundada el año 2005, tenía como objeto la comercialización de prendas de vestir y accesorios, principalmente en la categoría infantil.

De acuerdo a la información oficial, la decisión se tomó por “la imposibilidad de superar dificultades financieras”, por lo que decidieron “de manera unánime no continuar con el proceso de reorganización, razón por la cual solicitó al juez del concurso la apertura del proceso de liquidación”.

Ahora corresponde que los acreedores presenten sus reclamaciones ante el liquidador, “quien elaborará el inventario valorado de activos y la determinación de los pasivos para aprobación del juez del concurso”.

A liquidación querida empresa de ropa infantil que nació en Barranquilla; tiene deudas millonarias Foto: Multiplaza

El reporte de la SuperSociedades indica que, a corte al 31 de diciembre de 2023, la sociedad informó ayer tenía activos por 70.673 millones, pero los pasivos eran de 174.304 millones.

A la fecha, la sociedad no cuenta con empleados directos ni indirectos, porque cerró sus puertas el año pasado.

El superintendente de Sociedades, Billy Escobar, resaltó que, "en este caso, la compañía acudió a los mecanismos legales de insolvencia tras agotar sus esfuerzos por lograr la recuperación”.



¿Qué es EPK?

EPK es una marca de tiendas de ropa infantil, para bebés y niños hasta los 14 años. Tiene presencia en Costa Rica, Curazao, Ecuador, Guatemala, Panamá, República Dominicana, Colombia y Venezuela.

