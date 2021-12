19 de diciembre de 2021 - En BLU Jeans, programa completo

En BLU Jeans siempre hay de qué hablar, desde música y entretenimiento.

Además, Tom Holland habló en exclusiva para los micrófonos de BLU Radio sobre su experiencia en 'Spiderman: No Way Home' y confesó cuál es su villano favorito en esta entrega.

A su vez, en el tema central, los regalos tomaron protagonismo y en mesa se planteó la pregunta si era mejor dar o recibir. Por eso, el conferencista Mauricio Henao se refirió a qué podemos regalar en estas fechas de reencuentro. “Detrás de un regalo material lo que uno está entregando es un intangible”.

Por otro lado, Julián Rosas, un joven de 16 años que ha sorprendido con sus covers de los crooners, habló de su trayectoria y sus razones para elegir este género.

Escuche el programa completo: