5 de noviembre de 2022 - En Blu Jeans, programa completo

En En Blu Jeans, Javier Cerezuela, especialista en manejo de emociones mediante respiración, habló sobre el silencio y su importancia para solucionar conflictos.

“Para hacer silencio debemos también tener práctica. Hoy en día tenemos la mente tan estipulada que no nos centramos en el silencio. Cuando nos quedamos solos, conocemos lo que es la soledad o estar en silencio, porque sencillamente puede generar ansiedad o inseguridad en muchas personas. Cuando sentí ese temor, empecé a mirar trabajos de respiración que me ayudaron a solucionar ese estado de inquietud y, poco a poco, mi mente se tranquilizó y me empecé a sentir mucho más cómodo en el silencio”, dijo.

Además, Laura Ramírez, integrante de Circus Fiesta Coloambia, explicó el funcionamiento de la empresa.

“Nosotros tenemos un plan donde personalizamos tus temáticas, desde el banderín hasta los globos. A parte, brindamos el servicio de camisetas, gorras y demás tipos de decoración para que el cliente no se encargue de nada. Hacemos la fiesta completa, nada es imposible para nosotros”, dijo.

Escuche el programa completo: