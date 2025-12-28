En vivo
Fue enviado a la cárcel presunto responsable de asesinar a un Coronel del Ejército en Popayán

Se trata de Jean Pool Sánchez Gómez, presunto responsable del crimen del teniente coronel Rafael Granados Rueda, ocurrido el 27 de noviembre en la capital del Cauca. Un juez ordenó su reclusión en centro carcelario.

Jean Pool Sánchez Gómez, presunto responsable del crimen del teniente coronel Rafael Granados Rueda.
Foto: Fiscalía General de la Nación.
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 28 de dic, 2025

