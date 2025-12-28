En vivo
Blu Radio  / Mundo  /  Tren interoceánico se descarriló en México: viajaba con 241 pasajeros y 9 tripulantes

Tren interoceánico se descarriló en México: viajaba con 241 pasajeros y 9 tripulantes

"Estamos atentos a los trabajos de la Secretaría de Marina para apoyar a usuarios del corredor interoceánico", indicó la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, en su cuenta de X.

Tren interoceánico se descarrila en México.
Fotos: tomadas de X.
Por: EFE
|
Actualizado: 28 de dic, 2025

