6 de noviembre de 2022 - En Blu Jeans, programa completo

En diálogo con En Blu Jeans, la entrenadora mental experta en comunicación emocional Constanza Triana, habló sobre el silencio y el manejo de conflictos.

"No tenemos que ver el silencio como un obstáculo, el silencio tiene un poder comunicativo inmenso y cuando forzamos las palabras rompemos un momento. Para resolver los conflictos necesito entender que yo tengo una posición y también está la del otro. No solo el que calla otorga, quizá el otro está encerrado en su posición y tú decides ceder”, dijo.

Publicidad

Según Triana, las palabras no deben ser un motivo para discutir sino para solucionar los problemas.

“El silencio no debe ser un obstáculo para el ser humano, sino una herramienta. Los conflictos y las palabras no van del todo, porque uno no siempre mide lo que dice. Es bueno callar y esperar que el ambiente se calme para poder dialogar”, dijo.

Por otro lado, Mery Álvarez, integrante de la Clínica Mery Álvarez, habló sobe este emprendimiento de belleza.

“El emprendimiento se trata de transformar la vida de hombres y mujeres que han pasado por enfermedades por el cáncer, que han pasado por el maltrato, la drogadicción, para que puedan mejorar su belleza estética”, dijo.

Publicidad

Escuche el rpograma completo: