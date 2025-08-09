Armantia: moda sostenible con raíces boyacenses que conquista mercados internacionales

En medio de tiempos desafiantes, el ingenio colombiano continúa sorprendiendo al mundo. Desde Guateque, Boyacá, surge Amartia, un emprendimiento que fusiona moda, sostenibilidad y tradición artesanal para crear trajes de baño y ropa de verano únicos en el mercado.

Fundada hace cinco años por María Fernanda Useche, Armantia nació del amor por el Valle de Tenza y la herencia textil de sus padres, quienes durante décadas se dedicaron a la distribución de telas en la región.

El proyecto ha crecido gracias al trabajo de un equipo conformado en su mayoría por mujeres boyacenses, comprometidas con la generación de empleo y el impulso de la economía local.

La propuesta de Armantia destaca por su apuesta innovadora: utilizar fibra natural proveniente de residuos de plátano para la confección de sus prendas. Este material, resultado de un proceso artesanal desarrollado junto a comunidades campesinas y artesanas, convierte un desecho agrícola en piezas de alta calidad y durabilidad. “Somos la única marca en el mercado de trajes de baño que utiliza esta fibra. Es parte de nuestro ADN y con ella buscamos generar conciencia en consumidores responsables”, afirmó Useche.

El impacto del proyecto no se limita a Boyacá. Agricultores y artesanos de Huila, Santander y Nariño participan en la recolección y transformación de los residuos, fortaleciendo así una red de economía circular que beneficia a distintas regiones del país.

Actualmente, Armantia vende en el mercado premium nacional y ha iniciado exportaciones hacia Centroamérica, Estados Unidos y, en fase de prueba, algunos países europeos. Su meta es seguir expandiéndose sin perder el enfoque artesanal y sostenible que la caracteriza.

Quienes deseen conocer más sobre sus productos pueden visitar su página web o encontrarlos en Instagram como @armantiasw Este emprendimiento es ejemplo de cómo la creatividad, la innovación y el compromiso social pueden convertir a Colombia en referente mundial de moda sostenible.

