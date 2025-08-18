Así funciona la ley de insolvencia: En Blu Jeans, programa 18 de agosto del 2025

Estos fueron los temas tratados este lunes festivo, 18 de agosto de 2025, en En Blu Jeans:



En Leyendas, se habló sobre "Un baile cósmico de gigantes, la carrera espacial en el siglo XXI".

se habló sobre "Un baile cósmico de gigantes, la carrera espacial en el siglo XXI". En Un columnista nos contó, se dieron detalles sobre socios para proyectos culturales.

se dieron detalles sobre socios para proyectos culturales. En Una cita con Juank, se comentó sobre el estreno de la película Rosario.

se comentó sobre el estreno de la película Rosario. En La maquina de la verdad, se cuestionó sobre los mitos y verdades de las baterias de los carros.

