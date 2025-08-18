Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Hamás
Valeria Afanador
Avioneta en Medellín

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Así funciona la ley de insolvencia: En Blu Jeans, programa 18 de agosto del 2025

En En Blu Jeans del lunes festivo, 18 de agosto del 2025, encuentre información, noticias, música, entretenimiento y mucho más.

En Blu Jeans 2023
En Blu Jeans
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 18, 2025 04:41 p. m.

Estos fueron los temas tratados este lunes festivo, 18 de agosto de 2025, en En Blu Jeans:

  • En Leyendas, se habló sobre "Un baile cósmico de gigantes, la carrera espacial en el siglo XXI".
  • En Un columnista nos contó, se dieron detalles sobre socios para proyectos culturales.
  • En Una cita con Juank, se comentó sobre el estreno de la película Rosario.
  • En La maquina de la verdad, se cuestionó sobre los mitos y verdades de las baterias de los carros.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos