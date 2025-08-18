Así funciona la ley de insolvencia: En Blu Jeans, programa 18 de agosto del 2025

Actualizado: agosto 18, 2025 04:41 p. m.
Estos fueron los temas tratados este lunes festivo, 18 de agosto de 2025, en En Blu Jeans:
- En Leyendas, se habló sobre "Un baile cósmico de gigantes, la carrera espacial en el siglo XXI".
- En Un columnista nos contó, se dieron detalles sobre socios para proyectos culturales.
- En Una cita con Juank, se comentó sobre el estreno de la película Rosario.
- En La maquina de la verdad, se cuestionó sobre los mitos y verdades de las baterias de los carros.
Escuche el programa completo aquí: