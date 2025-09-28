¿Cómo saber quién es un verdadero amigo?: En Blu Jeans, programa 28 de septiembre de 2025

Actualizado: 28 de sept, 2025
El programa del domingo, 28 de septiembre de 2025, En Blu Jeans contó con las siguientes secciones:
- En Un columnista nos contó, se habló sobre cuánto cuesta y como calcular el presupuesto para una boda.
- En el Tema Central, se habló de ¿Cuál es el primer paso saber si una persona puede ser considerada un verdadero amigo? ¿Hasta qué punto es moralmente correcto darle segundas oportunidades a una amistad?
- En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre mitos y realidades del maquillaje profesional de los famosos.
Escuche el programa completo aquí: