En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Cancelan concierto Kendrick Lamar
Pacto Histórico
Título Juliana Guerrero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

¿Cómo saber quién es un verdadero amigo?: En Blu Jeans, programa 28 de septiembre de 2025

En En Blu Jeans del domingo, 28 de septiembre de 2025. Encuentre información, noticias, música, entretenimiento y mucho más.

En Blu Jeans 2023
En Blu Jeans
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de sept, 2025

El programa del domingo, 28 de septiembre de 2025, En Blu Jeans contó con las siguientes secciones:

  • En Un columnista nos contó, se habló sobre cuánto cuesta y como calcular el presupuesto para una boda.
  • En el Tema Central, se habló de ¿Cuál es el primer paso saber si una persona puede ser considerada un verdadero amigo? ¿Hasta qué punto es moralmente correcto darle segundas oportunidades a una amistad?
  • En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre mitos y realidades del maquillaje profesional de los famosos.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Programas completos

Podcast

Publicidad

Publicidad

Publicidad