¿Es tan malo acumular sentimientos como acumular objetos?: En Blu Jeans, programa 12 de agosto, 2023

El sábado, 12 de agosto, En Blu Jeans, tuvo como invito el médico Milton Murillo, psiquiatra, psicoanalista y docente de la facultad de medicina de la Universidad del Rosario, quien habló sobre lo que hay detrás de coleccionar o acumular.

La Batalla Musical se dio entre Juan Carlos solarte y Luis Carlos Rueda, el enfrentamiento comenzó con Madonna y 'Material Girl', frente a 'Dile que por mí no tema' de Celia Cruz; luego se midieron 'La dueña del swing' de los Hermanos Rosario, contra Rod Stewart y 'Da Ya Think I'm Sexy?'; para finalizar con 'Cali pachanguero', versus Daft Punk con 'Get Lucky'.

A propósito de nuestro tema del día en 35 Milímetros se recordaron los clásicos del cine sobre acumuladores y coleccionistas con Luis Carlos Rueda, que también trajo las mejores recomendaciones de series para el fin de semana.

Jey Castañeda trajo el 'Dato coctelero' y las mejores recomendaciones de moda en la sección ¿Qué me pongo?

En El Test de Mauricio Quintero la pregunta fue: ¿La gente no lo quiere y usted no se ha dado cuenta?, y Máquina De La Verdad aclaró algunos mitos y realidades sobre la infidelidad.

Escuche el programa completo aquí: