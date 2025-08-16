Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Avioneta en Medellín
Alfredo Saade
Polémica Carlos Ramón González
Cumbre Putin-Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Esta es la ley que podría perdonarle las deudas: En Blu Jeans, programa 20 de julio del 2025

En En Blu Jeans del sábado, 16 de agosto de 2025. Encuentre información, noticias, música, entretenimiento y mucho más.

En Blu Jeans.jpg
Integrantes de En Blu Jeans
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 16, 2025 10:32 a. m.

El programa del sábado, 16 de agosto de 2025, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Jey Castañeda enfrentándose a María del Pilar Valencia, y contó con las siguientes secciones:

  • En Orgullo país, se habló de Robert Caimán, emprendimiento de marroquinería que se dedica a elaborar objetos de lujo con pieles exóticas y que nace en Restrepo, en Bogotá. Una apuesta que busca la inclusión de otros productos de lujo Colombianos en los diseños de objetos y prendas.
  • En Un columnista nos contó, se leyó de una columna de opinión del fallecimiento de Miguel Uribe y se hizo una invitación a la reflexión respecto a los comentarios en redes sociales.
  • En 'Cosas de hombres para mujeres', se debatió sobre ¿se atreverían a ser el amor de Puerto de un marinero?
  • En el Tema Central, se habló con el asesor en finanzas personales y crisis financiera Erich Manuel Lara, sobre a quién le afectan más los cambios y si una persona sin bienes puede entrar en insolvencia.
  • En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos de los seguros de vida.
  • En Historia de viajes, se habló sobre la cárcel de los hermanos caradura, un famoso lugar turístico en Estados Unidos.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos