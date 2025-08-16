Esta es la ley que podría perdonarle las deudas: En Blu Jeans, programa 20 de julio del 2025

El programa del sábado, 16 de agosto de 2025, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Jey Castañeda enfrentándose a María del Pilar Valencia, y contó con las siguientes secciones:



En Orgullo país, se habló de Robert Caimán, emprendimiento de marroquinería que se dedica a elaborar objetos de lujo con pieles exóticas y que nace en Restrepo, en Bogotá. Una apuesta que busca la inclusión de otros productos de lujo Colombianos en los diseños de objetos y prendas.

se habló de Robert Caimán, emprendimiento de marroquinería que se dedica a elaborar objetos de lujo con pieles exóticas y que nace en Restrepo, en Bogotá. Una apuesta que busca la inclusión de otros productos de lujo Colombianos en los diseños de objetos y prendas. En Un columnista nos contó, se leyó de una columna de opinión del fallecimiento de Miguel Uribe y se hizo una invitación a la reflexión respecto a los comentarios en redes sociales.

se leyó de una columna de opinión del fallecimiento de Miguel Uribe y se hizo una invitación a la reflexión respecto a los comentarios en redes sociales. En 'Cosas de hombres para mujeres', se debatió sobre ¿se atreverían a ser el amor de Puerto de un marinero?

se debatió sobre ¿se atreverían a ser el amor de Puerto de un marinero? En el Tema Central, se habló con el asesor en finanzas personales y crisis financiera Erich Manuel Lara, sobre a quién le afectan más los cambios y si una persona sin bienes puede entrar en insolvencia.

se habló con el asesor en finanzas personales y crisis financiera Erich Manuel Lara, sobre a quién le afectan más los cambios y si una persona sin bienes puede entrar en insolvencia. En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos de los seguros de vida .

se comentó sobre los mitos de los seguros de vida En Historia de viajes, se habló sobre la cárcel de los hermanos caradura, un famoso lugar turístico en Estados Unidos.

Escuche el programa completo aquí: