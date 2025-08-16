Esta es la ley que podría perdonarle las deudas: En Blu Jeans, programa 20 de julio del 2025

Actualizado: agosto 16, 2025 10:32 a. m.
El programa del sábado, 16 de agosto de 2025, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Jey Castañeda enfrentándose a María del Pilar Valencia, y contó con las siguientes secciones:
- En Orgullo país, se habló de Robert Caimán, emprendimiento de marroquinería que se dedica a elaborar objetos de lujo con pieles exóticas y que nace en Restrepo, en Bogotá. Una apuesta que busca la inclusión de otros productos de lujo Colombianos en los diseños de objetos y prendas.
- En Un columnista nos contó, se leyó de una columna de opinión del fallecimiento de Miguel Uribe y se hizo una invitación a la reflexión respecto a los comentarios en redes sociales.
- En 'Cosas de hombres para mujeres', se debatió sobre ¿se atreverían a ser el amor de Puerto de un marinero?
- En el Tema Central, se habló con el asesor en finanzas personales y crisis financiera Erich Manuel Lara, sobre a quién le afectan más los cambios y si una persona sin bienes puede entrar en insolvencia.
- En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos de los seguros de vida.
- En Historia de viajes, se habló sobre la cárcel de los hermanos caradura, un famoso lugar turístico en Estados Unidos.
Escuche el programa completo aquí: