¿Llegar a la jubilación es jubilarse de la vida?: En Blu Jeans, septiembre 30 de 2023

El sábado 30 de septiembre, En Blu Jeans tuvo como invitado especial para el tema central al doctor Diego Bernardini, lider de la nueva longevidad.

En la batalla musical se enfrentaron Jey Castañeda y Juan Carlos Solarte, empezando con ‘(I Can't Get No) Satisfaction’ de The Rolling Stones, contra ‘Viva la vida’ de Coldplay; luego se midieron ‘It´s My Life’ de Dr Alban, frente a ‘Beautiful day’ de U2; finalizando con ‘Milonga para una niña’ de Andy Montañez versus ‘Guerras perdidas’ de Bacilos.

En la sección de emprendimiento Orgullo País se destacó a Catalina Montenegro, una emprendedora colombiana y diseñadora de Cata Montenegro Desing, quién crea piezas artesanales en denim y drill.

En Leyendas Blu se contaron algunos detalles sobre la vida de Tom Cruise y en Una Cita se conocieron algunos detalles de los factores que afectan la piel.

Jey Castañeda trajo el Dato Coctelero y dio las mejores recomendaciones a la hora de escoger el atuendo ideal en su sección ¿Qué Me Pongo?

Luis Carlos Rueda trajo las mejores recomendaciones de series para ver en el fin de semana. También dio un vistazo al pasado y a lo más reciente del mundo del cine en su sección 35 Milimetros.

En la Maquina De La Verdad se aclararon algunos mitos y realidades sobre el corazón.

Escuche el programa completo aquí: