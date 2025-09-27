Tres tipos de amistades que lo sacarán de problemas: En Blu Jeans, programa 27 de septiembre de 2025

Actualizado: 27 de sept, 2025
El programa del sábado, 27 de septiembre de 2025, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre el Team Pili - Mauro versus Jey - JuanK, y contó con las siguientes secciones:
- En Orgullo País, se habló de un emprendimiento de la colombiana Andrea López, que enseña yoga facial en París, Francia.
- En Un columnista nos contó, se leyó una columna de opinión que habla acerca de cómo vivir la vida con más emoción, e invita a volver a vivir más allá de la tecnología.
- En 'Cosas de hombres para mujeres', se debatió sobre ¿menor un amante colombiano o vikingo?
- En el Tema Central, se habló con el filósofo y divulgador español, David Pastor Vico, sobre hasta qué punto es moralmente correcto darle segundas oportunidades a una amistad.
- En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos de la fotografía de recién nacidos.
- En Historia de viajes, se habló sobre Angosturas I, un atractivo ecoturístico en el departamento del Meta.
Escuche el programa completo aquí: