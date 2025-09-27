Tres tipos de amistades que lo sacarán de problemas: En Blu Jeans, programa 27 de septiembre de 2025

El programa del sábado, 27 de septiembre de 2025, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre el Team Pili - Mauro versus Jey - JuanK, y contó con las siguientes secciones:



En Orgullo País, se habló de un emprendimiento de la colombiana Andrea López, que enseña yoga facial en París, Francia.

En Un columnista nos contó, se leyó una columna de opinión que habla acerca de cómo vivir la vida con más emoción, e invita a volver a vivir más allá de la tecnología.

En 'Cosas de hombres para mujeres', se debatió sobre ¿menor un amante colombiano o vikingo?

En el Tema Central, se habló con el filósofo y divulgador español, David Pastor Vico, sobre hasta qué punto es moralmente correcto darle segundas oportunidades a una amistad.

En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos de la fotografía de recién nacidos.

En Historia de viajes, se habló sobre Angosturas I, un atractivo ecoturístico en el departamento del Meta.

