Natalidad en Colombia
Pacto Histórico
Temblores en Colombia
Título Juliana Guerrero

Tres tipos de amistades que lo sacarán de problemas: En Blu Jeans, programa 27 de septiembre de 2025

En Blu Jeans 2023
En Blu Jeans
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de sept, 2025

El programa del sábado, 27 de septiembre de 2025, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre el Team Pili - Mauro versus Jey - JuanK, y contó con las siguientes secciones:

  • En Orgullo País, se habló  de un emprendimiento de la colombiana Andrea López, que enseña yoga facial en París, Francia.
  • En Un columnista nos contó, se leyó una columna de opinión que habla acerca de cómo vivir la vida con más emoción, e invita a volver a vivir más allá de la tecnología.
  • En 'Cosas de hombres para mujeres', se debatió sobre ¿menor un amante colombiano o vikingo?
  • En el Tema Central, se habló con el filósofo y divulgador español, David Pastor Vico, sobre hasta qué punto es moralmente correcto darle segundas oportunidades a una amistad.
  • En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos de la fotografía de recién nacidos.
  • En Historia de viajes, se habló sobre Angosturas I, un atractivo ecoturístico en el departamento del Meta.

Escuche el programa completo aquí:

