Orgullo País: la campaña que busca llevar un piano a Vaupés y que busca apoyo económico

Los colombianos han demostrado que el talento, la inventiva y la solidaridad son capaces de abrir caminos incluso en medio de las dificultades. En esta ocasión, la música se convierte en el puente que une culturas y territorios apartados.

Se trata de Un piano para el Vaupés: Remando por la vida, un proyecto liderado por el músico y activista César López, reconocido por convertir la música en un instrumento de paz. La iniciativa busca llevar por primera vez un piano a Mitú, capital del Vaupés, junto con medio centenar de instrumentos de distintas tradiciones.

La apuesta hace parte de La Orquesta Nacional de la Esperanza, un proceso con el que López ha entregado durante más de diez años instrumentos a comunidades que han sufrido de cerca el conflicto armado.

“Esos instrumentos son una manera de sostener las músicas tradicionales y también de crear mensajes que nos conecten como país. Ahora llegó el momento de dialogar con el Vaupés, y queremos hacerlo a través de este piano”, señaló el artista en una entrevista con En BLU Jeans, de Blu Radio.

El plan contempla un concierto inaugural en el planchón del río Vaupés, la instalación del piano en la biblioteca de Mitú y la producción de un documental que registrará este encuentro cultural. Para lograrlo, se movilizarán desde Bogotá un equipo técnico y artístico de 15 personas, además de los instrumentos.

“Este es un sueño colectivo, una forma de hacer justicia cultural. Queremos que cada niño y niña pueda componer y cantar con las herramientas adecuadas. Después de tantos años, el Vaupés merece este regalo”, aseguró López.

No obstante, el reto no es solo logístico: también requiere de recursos económicos. Por eso, la campaña se apoya en la plataforma colaborativa Vaki, donde cualquier persona puede aportar y ser parte de esta travesía musical.