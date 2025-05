¿Qué es el síndrome del impostor?: causas, señales y cómo superarlo

En una entrevista con Blu Radio la life coach y conferencista argentina Gisela Gilges, dio detalles sobre un fenómeno que afecta a muchas personas: el síndrome del impostor.

Gilges explicó que muchas veces, justo antes de alcanzar una meta, nos saboteamos. No porque no podamos, sino porque no creemos que lo merecemos.

Según ella, dentro de nuestro cerebro existe el sistema de activación reticular, una especie de "filtro" que busca confirmar nuestras creencias previas, sin importar si son ciertas o no.

“Si creciste creyendo que no eras capaz o valioso, tu cerebro va a buscar pruebas que confirmen eso. Incluso cuando estás por lograr algo, esa creencia inconsciente te puede llevar a fallar”, explicó.

Este fenómeno se entrelaza con el amor propio, pues si creemos que no valemos lo suficiente, haremos cosas sin darnos cuenta, para confirmar esa narrativa. Es ahí donde el síndrome del impostor actúa y nos repetimos que no somos lo bastante buenos, que es cuestión de suerte o que alguien más lo haría mejor.

Según mencionó, este saboteó se debe a que en el fondo creemos que no somos dignos del éxito.

La experta indicó que es importante identificar los procesos de los proyectos: “Nunca sabemos cuándo termina una historia. A veces creemos que es el final porque algo sale mal, pero es solo una temporada más. Si el final no es feliz, es porque no es el final”, aseguró.

La coach explicó que muchas personas cargan con una idea inconsciente de que “si todo va demasiado bien, algo malo debe pasar”. Esa creencia, que es otra forma del síndrome del impostor, lleva a boicotearnos para equilibrar una balanza que en realidad no existe.

“Así funciona la mente, todos nos perdemos emocionalmente alguna vez. Pero saber que podemos rearmarnos y salir adelante, como ya lo hicimos en el pasado, es lo que nos da fuerza para seguir”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: