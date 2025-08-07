¿Tamal, sancocho o lechona?: En Blu Jeans, programa 7 de agosto del 2025

Actualizado: agosto 07, 2025 01:40 p. m.
Estos fueron los temas tratados este jueves 7 de agosto de 2025 en En Blu Jeans:
- En 'Qué me pongo', se habló sobre los colores que le quedan bien a cada persona con un juego de telas.
- En El Columnista, se habló sobre la columna 'Brindemos por los colegas' de Pablo Blázquez de Ethic.
- En el Tema central, se profundizó sobre tres de los platos más emblemáticos de la cultura colombiana: el tamal, el sancocho y la lechona, con ayuda del maestro de la cocina colombiana Carlos Gaviria.
- En La Máquina de la Verdad, se habló sobre los mitos y verdades de la salud de los ojos.
Escuche el programa completo aquí: