¿Tamal, sancocho o lechona?: En Blu Jeans, programa 7 de agosto del 2025

En En Blu Jeans del jueves festivo, 7 de agosto del 2025, encuentre información, noticias, música, entretenimiento y mucho más.

En Blu Jeans 2023
En Blu Jeans
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 07, 2025 01:40 p. m.

Estos fueron los temas tratados este jueves 7 de agosto de 2025 en En Blu Jeans:

  • En 'Qué me pongo', se habló sobre los colores que le quedan bien a cada persona con un juego de telas.
  • En El Columnista, se habló sobre la columna 'Brindemos por los colegas' de Pablo Blázquez de Ethic.
  • En el Tema central, se profundizó sobre tres de los platos más emblemáticos de la cultura colombiana: el tamal, el sancocho y la lechona, con ayuda del maestro de la cocina colombiana Carlos Gaviria.
  • En La Máquina de la Verdad, se habló sobre los mitos y verdades de la salud de los ojos.

Escuche el programa completo aquí:

