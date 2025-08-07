¿Tamal, sancocho o lechona?: En Blu Jeans, programa 7 de agosto del 2025

Estos fueron los temas tratados este jueves 7 de agosto de 2025 en En Blu Jeans:



En 'Qué me pongo', se habló sobre los colores que le quedan bien a cada persona con un juego de telas.

En El Columnista, se habló sobre la columna 'Brindemos por los colegas' de Pablo Blázquez de Ethic.

En el Tema central, se profundizó sobre tres de los platos más emblemáticos de la cultura colombiana: el tamal, el sancocho y la lechona, con ayuda del maestro de la cocina colombiana Carlos Gaviria.

En La Máquina de la Verdad, se habló sobre los mitos y verdades de la salud de los ojos.

Escuche el programa completo aquí: