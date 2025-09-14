En vivo
COP30 y el futuro climático: 14 de septiembre de 2025 - Encuentros Blu, programa completo

Escuche las mejores recomendaciones para vivir bien en Encuentros Blu, de este domingo, 14 de septiembre de 2025.

encuentros blu
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 14, 2025 10:11 p. m.

Escuche las mejores recomendaciones para vivir bien en Encuentros Blu, de este domingo, 14 de agosto de 2025:

  • Betty Díaz, escritora de Puerto Rico, dio detalles de su nuevo libro llamado Amén ausente.
  • Yolmer Hurtado Ramírez, director de coros y orquestas, narró su historia con la música y cómo desde las melodías ayuda a las personas.
  • Andrea Méndez, representante de Latam Intercert, profundizó en la COP30, el cambio climático y su impacto en los países la latinoamerica.
  • Nicolás Uribe, artista plástico, habló acerca de los retos de los artistas en la actualidad en la capital colombiana.

Escuche el programa completo aquí:

