COP30 y el futuro climático: 14 de septiembre de 2025 - Encuentros Blu, programa completo

Escuche las mejores recomendaciones para vivir bien en Encuentros Blu, de este domingo, 14 de agosto de 2025:
- Betty Díaz, escritora de Puerto Rico, dio detalles de su nuevo libro llamado Amén ausente.
- Yolmer Hurtado Ramírez, director de coros y orquestas, narró su historia con la música y cómo desde las melodías ayuda a las personas.
- Andrea Méndez, representante de Latam Intercert, profundizó en la COP30, el cambio climático y su impacto en los países la latinoamerica.
- Nicolás Uribe, artista plástico, habló acerca de los retos de los artistas en la actualidad en la capital colombiana.
Escuche el programa completo aquí: