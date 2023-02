Salir adelante, a pesar de las adversidades: reviva Encuentros Blu, programa completo, 12 de febrero

Este domingo, 12 de febrero, en Encuentros Blu, estuvo Luis Hernando Bustos, productor de espectáculos, quién habló sobre el cáncer, enfermedad que le fue diagnosticada hace un año aproximadamente.

“No hay que echarse a llorar, hay que salir adelante frente a todas las situaciones complicadas que nos sucedan en la vida”, añadió bustos frente a lo complejo de su enfermedad.

Por otro lado, Alexandra Castrillón, escritora, habló sobre los libros que ha publicado, los premios que ha ganado y como a través de la literatura a mostrado diferentes culturas.

También, estuvo Yarleisi Romaña, quien lidera a un grupo de mujeres que manejan diferentes cultivos, habló sobre las siembras (arroz, plátano, achiote) que se hacen en la parte caribe del país y como han logrado salir adelante con el proyecto sin mucha ayuda.

Por último, Juan Carlos García, habló sobre su proceso de dejar de consumir: “Yo no me cansé de consumir, me cansé de vivir mal”, añadió.

Escuche el programa completo: