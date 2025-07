A participante del Desafío le tocó cortarse el cabello como castigo y rompió en llanto

La nueva temporada del Desafío sigue dando de qué hablar y en el episodio 5, del pasado 8 de julio, se vivió un momento tenso durante la prueba en el primer desafío de sentencia, prueba y castigo en donde el equipo Gamma resultó como vencedor y tuvo el poder de asignar dos chalecos de sentencia y elegir quién tendría el peor castigo: quién se cortaría el pelo.

Todo sucedió en vivo a través de la señal de Ditu, de Caracol Televisión, en donde se vio el momento en que Yudia, integrante de Gamma, fue a la casa de Alpha para informar que ellos eran los elegidos para el castigo, pero para evitar peleas los integrantes hicieron toda la elección por sorteo.

Sathya eligió primero la penitencia, pero luego fue la que propuso esta idea que terminando, dando un giro y a Cami como la elegida a cortarse el cabello, que, al recibir la noticia, rompió en llanto debido a que acabaría con un corte al cual le dedicó años de trabajo.

“Siempre he querido hacer dos cosas en la vida: uno, raparme; y dos, ir a la cárcel, pero no de visita, sino como presa (…) Para mí esto es demasiado difícil, siento que, si tengo este poder, me gustaría aprovecharlo y no tirarme al agua poniéndome en riesgo”, dio Cami tras el corte de cabello, generando todo tipo de comentarios por su actitud, en especial por ese segundo deseo que sorprendió a más de uno.

Ahora, la competidora seguirá adelante con su cambio de ‘look’. Pero no es la primera vez que sucede algo así en este reality, pues en la edición The Box le tocó a Maleja, capitana de Gamma, se cortó el cabello y donó todo pensando en su hermana, quien sufría de cáncer y dejó un momento conmovedor en la historia de este show.