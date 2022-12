¿A qué se debe el gran auge de la música popular en Colombia?

El género de la música popular, que durante varios años estuvo relegado a las regiones y no captaba la atención del gran público, ha logrado un fuerte crecimiento en Colombia. Arelys Henao, Francy y Paola Jara, tres exponentes del género, hablaron en Mañanas BLU sobre este auge.

Vea aquí: Sonriente y en tanga: así celebró Mara Cifuentes la Navidad

Publicidad

“La música popular siempre ha gustado, siempre ha sido número uno en el campo, en los pueblos, faltaba era entrar a las ciudades”, dijo Arelys Henao.

“Hace 10, 15 o 20 años de pronto daba pena poner música popular en una fonda o en una reunión de amigos. Ahora ya es el género que escuchan en las fiestas y en todo lado”, agregó.

Publicidad

Para Francy, a las mujeres les ha tocado un camino difícil que el de los hombres dentro del género popular.

“Para la mujer, a nosotras nos ha tocado abrirnos un camino muy difícil en medio de tantas cosas, del machismo sobre todo, porque a la mujer no le creían, no nos daban ese voto de confianza. Creo que nosotras demostramos que en la tarima siempre una mujer brilla”, afirmó Francy.

Publicidad

Escuche a Arelys Henao y Francy en Mañanas BLU: