A Shakira le llegó el día: este miércoles estrena ‘Monotonía’ y ya la letra fue filtrada

Shakira es centro de atención en la escena musical en el mundo y todo porque este miércoles , 19 de octubre, lanza su nueva canción ‘Monotonía’, un sencillo que cuenta con la colaboración del cantante puertorriqueño Ozuna.

La canción sería un éxito más en la carrera musical de la afamada artista colombiana, pero su historia va más allá; sería el sencillo que retrataría su ‘tusa’ tras la separación del futbolista español Gerard Piqué.

Y es que después de 12 años, el romance de esta pareja llegó a su fin y desató todo un escándalo mediático, en el que se acusó a l defensa del Fútbol Club Barcelona de serle infiel, en más de una ocasión, a la barranquillera.

Por este motivo el sencillo generó toda una expectativa y en su lanzamiento las apuestas por lo que será un nuevo bombazo musical de la artista colombiana más exitosa y premiada a nivel internacional.

La antesala al lanzamiento de la canción fue una imagen de la cantante con un corazón en la mano y sus millones de seguidores estallaron con comentarios de apoyo y de emoción. Una parte de la letra del sencillo se filtró a pocas horas de ser lanzado.

"No fue culpa tuya... Ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía yo sabía que esto pasaría...

Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos y lo peor es que... No fue culpa tuya, ni tampoco mía fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía... Yo sabía que esto pasaría... De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que un día fuimos.

Eh, eh, eh... Tú distante con tu actitud, pero me llenas de inquietud. Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú, estaba corriendo por alguien que por mi izquierda va caminando.

Este amor no ha muerto, pero está delirando ya, de lo que había ya no hay na’, te lo digo con sinceridad,

Tú estás frío como en Navidad, mejor que esto se acabe ya, ya, ya, ya... No me repitas la movie otra vez que esa ya la vi… Que yo te quiero, pero yo me quiero más a mí...", fue el estribillo filtrado.

Además, 'Shak' y Ozuna dejaron pistas de la letra y, horas antes, un estribillo del sencillo fue filtrado. La letra que estaría directamente dirigida hacia el zaguero ibérico, el hombre que le rompió el corazón y que ahora se pasea por el mundo con su nueva conquista: la joven de 23 años Clara Chía.

La noticia es mundial, más aún cuando se rumora que Spotify, principal patrocinador del club 'Culé', utilizaría la camiseta del equipo en donde tiene su pauta para promocionar el sencillo; en una prenda que tendría que lucir su expareja, quien hace parte del primer equipo catalán.

