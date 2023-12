A Valerie Domínguez le llovieron críticas por sensual vestido: "¿Dónde está la elegancia?”

No cabe duda de que la hermosa Valerie Domínguez es una de las mujeres más sensuales de Colombia, por eso quedó entre el top 10 de las mujeres más bellas en el Miss Universo que se llevó a cabo en el 2006.

Domínguez, quien también incursionó en la actuación y la presentación luego de su paso por las pasarelas, ha estado presente en los últimos años en el medio de la farándula colombiana como un referente de elegancia y sofisticación.

Recientemente, la también modelo fue protagonista de fuertes comentarios en las redes sociales y todo por cuenta de un vestido negro transparente que no dejó mucho a la imaginación. La colombiana posó muy sensual frente a un árbol de Navidad y con una frase sugerente levantó polémica en su cuenta de Instagram.

“Este año me porte muy bien! Santa,espero mis regalos. 😉🫶🏼”, fue la frase de la bella mujer en su cuenta personal acompañada de un carrusel de imágenes que alcanzó más de 115.000 ‘Me Gusta’ y cientos de comentarios que dividieron opiniones entre los usuarios de esta red y os seguidores de la barranquillera.

Valerie Domínguez. Foto: Instagram @valeriedomi.

Las fotos no pasaron desapercibidas y su publicación de llenó de mensajes entre quienes la apoyaban por su belleza y sensualidad y a quienes no le spareció muy apropiado el atuendo para esta época navideña.

“Nunca hablo de las mujeres, pero que vestido tan fuera de lugar, donde está la mujer elegante.. 🤔”; “Q paso con la clase y la elegancia?🙈”; “Ahora colocarse vestido de baño y una salida es ropa exterior el mundo esta de locos”; “Se perdió el glamurrrr” y “La moda del 2023 mostrar los pantis, la moda del 2024 salir desnudas. W😮W Cuando yo estaba pequeña me enseñaron a cerrar bien las piernas para no ir a mostrar los pantis!”, fueron algunos de los mensajes de los internautas que no aprobaron el vestido de la hermosa exseñorita Colombia 2005.

Valerie Domínguez. Foto: Instagram @valeriedomi.

Sin embargo, muchos fueron los que aplaudieron el atuendo y llenaron de elogios el cuerpo de Valerie, el más activo en este post fue la misma pareja de la actriz barranquillera, Juan David Echeverri, a quien no le dio miedo enfrentarse a los usuarios en redes con tal de defender a la madre de su hijo Thiago.

En el comentario “Nunca hablo de las mujeres, pero que vestido tan fuera de lugar, donde está la mujer elegante. 🤔”, Echeverri fue tajante y con vehemencia respondió.

Valerie Domínguez. Foto: Instagram @valeriedomi.

“Sabes qué es ser elegante, no criticar y no juzgar a otra mujer. ufff eso sí que muestra elegancia! 😜”. Acción que fue aplaudida por los seguidores de esta mediática pareja.

Por el momento, Valerie no se ha referido a los incómodos de algunos usuarios y sigue publicando aspectos de su vida en las redes sociales sin importar los malos comentarios.

