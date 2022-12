Actriz de padres e hijos incursiona en el mundo de la pornografía

El programa La Red de Caracol entrevistó a la actriz Tania Robledo, más conocida como ‘Natalia Franco’ por su colaboración en la telenovela colombiana ‘Padres e Hijos’.



“El proyecto se llama ‘Tania X’, porque no es ‘XXX’ y consiste en pornografía mental (…) es un tema que me gusta y se me ha dado en el camino”, contó la actriz.

Se trata de un proyecto que se presentará en redes sociales, el cual permitirá a los cibernautas ver el detrás de cámaras de cada uno de los personajes que la actriz represente, incluso si ella esta desnuda. Sin embargo, la mexicana contará con una página con servicio premium en la que enseñara imágenes exclusivas.



Según Tania, ya se encuentra en proceso de incursionar su trabajo en Colombia, pues es un proyecto que para ella no tiene límites.



Vea aquí la entrevista completa:

