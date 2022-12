Adelanto de la entrevista exclusiva de Blu Radio con Megan Fox y Stephen Amell

“Yo no escogo este tipo de proyectos, quiero hacer películas para que las vean mis hijos”, dijo Megan Fox.

El malvado Shredder escapa de prisión decidido a acabar con las cuatro tortugas ninja, pero en esta ocasión las mutantes no sólo tendrán que defenderse de su enemigo, también tendrán que hacer frente a una amenaza mayor: la invasión alienígena que se cierne sobre Nueva York. Contiene detalles de la película "Teenage Mutant Ninja Turtles: Out Of The Shadows".