¿Afortunada? Mujer se encontró un cajero abierto con fajos de billetes; esto fue lo que pasó

Es viral en TikTok el momento en que una joven vivió una situación particular en un centro comercial. En el video se evidencia cómo se encuentra con un cajero automático abierto y con billetes expuestos en unas cajetillas. El clip, que ya cuenta con millones de reproducciones y comentarios de los usuarios, relata lo qué hizo la joven cuando compartió cuál fue su reacción.

En el video, se observa cómo ella se acerca al cajero y al llegar intenta cerrarlo, pero no le fue posible, ya que, se encontraba como atascado en ese instante. En el clip se puede observar cómo es el interior de este, con billetes de diversos valores.

La historia fue divida en partes: la primera finalizó sin saber lo que la joven realizó o lo que pudo suceder. Por petición de sus seguidores, la chica publicó un segundo video en el que está explicando que minutos después del momento llegaron los guardias de valores. Después de eso, los funcionaros se hicieron cargo del problema.

@evelynsaucedo36 Respuesta a @K A R 🦋 Yo avise a los guardias de la plaza y a los pocos minutos llegaron ellos. ♬ sonido original - Evelyn Saucedo

Muchos querían saber, si realmente sacó el dinero o no, por eso, le pidieron que diera más detalles sobre lo sucedido. La mujer decide publicar un tercer video dando una explicación más amplia de todo lo que pasó.

“Explicare lo que vi, fui para el baño y no vi que el cajero estuviera abierto, lo vi normal, cuando regreso lo vi abierto y me preocupe porque dije, que ojalá no lo vayan a robar y quise cerrarlo, pero no se pudo, en un video anterior, una persona me comentó que si lo hubiera cerrado iba a generar problema porque tienen que levantar órdenes para hacerle mantenimiento y cuando llegaran los encargados veían que de pronto no tenía dinero y eso es un gran problema para mí”, comentó.

Ella explicó que un usuario le dijo que por qué no grababa cuando llegaron los técnicos a realizar el mantenimiento, pues así la chica no tendría ningún inconveniente cuando vieran las cámaras de seguridad.

@evelynsaucedo36 Respuesta a @giovanni garcia Pero no se enoje oiga jajaja 😅 ♬ sonido original - Evelyn Saucedo

