Air Jordan 3 x J Balvin Río: la nueva colaboración del artista colombiano con la marca Nike

Uno de los líderes indiscutibles del género urbano a nivel mundial y una figura destacada en la escena musical global,J Balvin, originario de Medellín, sorprende una vez más al mundo del sneaker y sportswear con su última colaboración con Jordan Brand: el lanzamiento de su cuarta colaboración con esta icónica marca, las Air Jordan 3 x J Balvin Río. Este emocionante lanzamiento mundial está programado para el 22 de mayo.

Se espera que esta nueva creación del talentoso artista antioqueño agote existencias, siguiendo la tendencia de sus ediciones anteriores que, como en 2023, rápidamente se convirtieron en favoritas entre los aficionados al streetwear en todo el mundo, generando un aumento significativo en las ventas en cuestión de horas. El fervor por las zapatillas sigue creciendo año tras año, consolidándose cada vez más como parte integral de las tendencias globales.

Esta nueva y impactante edición encapsula la energía vibrante de Balvin mientras mantiene el distintivo estilo de Air Jordan. Las Air Jordan 3 x J Balvin Río llevan el nombre de su hijo y su paleta de colores se inspira en la serenidad de una puesta de sol vista desde las montañas de Medellín, su ciudad natal. La parte superior de la zapatilla está confeccionada en cuero negro con llamativos destellos de color sol y carmesí. Además, cuenta con amortiguación Air visible y superposiciones con el icónico estampado de elefante. J Balvin estuvo involucrado en todo el proceso de creación de este nuevo diseño.

El Air Jordan 3 ha trascendido su origen en el baloncesto para convertirse en un ícono cultural. Decir que el AJ3 es simplemente legendario sería quedarse corto. Para celebrar esta asociación, este lanzamiento incluye un llavero y un empaque especial que lleva impresa la frase: "A sunset always reminds me, a new day full of opportunity is coming" (Una puesta de sol siempre me recuerda que se acerca un nuevo día lleno de oportunidades). Palabras sabias que resuenan con la esencia de la colaboración. Ningún aficionado a la cultura sneaker debería perder la oportunidad de adquirir un par.

J Balvin compartió sus pensamientos sobre esta colaboración: “Una puesta de sol siempre me recuerda que se acerca un nuevo día lleno de oportunidades. Air Jordan 3 x J Balvin Río representa esa luz en medio de la oscuridad del mundo. Esta cuarta colaboración con Jordan Brand es el resultado de una historia que comenzamos a escribir hace 4 años. Medellín, mi ciudad natal, vuelve a estar presente en esta colaboración, y Río se convierte en la fuente de inspiración para este lanzamiento que espero llene de amor a millones de personas en todo el mundo”.

Las Air Jordan 3 x J Balvin Río estarán disponibles en Colombia y en todo el mundo a partir del 22 de mayo. En Colombia, se podrán adquirir a través de Nike.com.co (la página oficial y autorizada de la marca en el país), así como en las tiendas HYPE (ubicadas en Bogotá y Cúcuta) y en Broken Chains (en Pereira y Medellín). El precio de venta al público será de $1.319.950.