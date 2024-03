Alina Lozano cambia de look y le llueven críticas: “Se parece mi abuela”

Alina Lozano, reconocida actriz colombiana de 50 años, ha sido durante mucho tiempo una figura destacada en la industria del entretenimiento en el país. Sus papeles en la televisión y el cine colombiano han sido elogiados, llevándola a ganar importantes premios y reconocimientos profesionales a lo largo de su carrera.

Sin embargo, últimamente la atención ha estado en otro aspecto de su vida: su relación con el influencer Jim Velásquez, quien es considerablemente más joven que ella. Esta relación ha generado comentarios y críticas, algo que Alina ha enfrentado con entereza, manteniendo su enfoque en su vida y carrera profesional.

En las últimas horas, la actriz ha vuelto a ser tema de conversación, pero esta vez por un cambio radical en su apariencia. Alina Lozano sorprendió a sus seguidores al revelar un nuevo look a través de sus redes sociales, el cual ha generado una variedad de reacciones en línea.

El drástico cambio de Lozano se centra en un nuevo color de cabello: el blanco. La actriz apareció con sus canas en pleno esplendor, desafiando los estándares de belleza convencionales y abrazando su naturaleza única.

En una publicación en sus redes sociales, Alina compartió su decisión de lucir sus canas con orgullo, mencionando que era algo que había querido hacer desde hace tiempo. "Me siento muy bien con este nuevo corte y color", expresó la actriz en su mensaje.

Nuevo look Alina Lozano. Foto: video Instagram @farandulalatam.

Sin embargo, como suele suceder en las redes sociales, las opiniones no se hicieron esperar. Algunos elogiaron su valentía y autenticidad, celebrando su decisión de mostrar sus canas sin complejos. Sin embargo, otros no fueron tan amables, criticando su nuevo look y comparándola con una abuela.

¿Qué dijeron los seguidores de Alina Lozano?

"Parece mi abuela", comentó uno de los usuarios, reflejando una de las críticas más comunes que ha recibido Alina desde que compartió su nuevo look. A pesar de esto, la actriz se mantuvo firme en su decisión y respondió a las críticas con una actitud positiva. Los comentarios que recibe la actriz bogotana no le impiden mostrarse feliz ante las cámaras y demostrar que pasa por uno de sus mejores momento junto a su joven esposo.

La valentía de Alina Lozano al abrazar su cabello blanco y desafiar los estándares de belleza impuestos generó una conversación importante en torno a la aceptación personal y la autoconfianza. Su mensaje de amor propio y autenticidad resuena con muchos de sus seguidores, quienes la apoyan en este nuevo capítulo de su vida y carrera.