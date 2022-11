Amaia Montero: revelan primeras fotos de la cantante tras salir de la clínica

Se conocieron las primeras imágenes de la cantante Amaia Montero luego de salir de la Clínica Universitaria de Navarra. en la que se encontraba hospitalizada. La artista fue fotografiada con bolsa y varias maletas.

Esto, luego de haber desaparecido de sus redes en el que dejó un alarmante mensaje que preocupó a sus seguidores con una foto en blanco y negro en la que se le veía bastante desencajada, envejecida y sin maquillaje.

Publicidad

¡¡Exclusiva!! Tenso cara a cara de Rocío Carrasco y Olga Moreno en el juzgado 💥 Lecturas te trae todas las imágenes y todos los detalles de lo que ocurrió delante del juez. Corre a por tu ejemplar de nuestro último número. ¡Te esperamos en el kiosco! #ExclusivaLecturas pic.twitter.com/j5swP7UqHO — Lecturas (@Lecturas) November 23, 2022

"Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", fue el mensaje que, en su momento, Amaia posteó en sus redes sociales.

Sobre su estado de salud

También se conoció que la artista Amaia Montero, según su hermana Idoia, "no se encuentra en su mejor momento", pero que "va mejor y que está bien".

Publicidad

Su familia no se ha separado de ella y el día que fue captada por las cámaras acudieron a recogerla.

Apoyo de sus colegas

Publicidad

Varios de sus colegas, incluso, quien fue su pareja entre los años 2009 y 2011, Gonzalo Miró, mostraron su apoyo con la artista española en estos momentos. La actriz Guillén Cuervo también le envío un caluroso y cariñoso mensaje.

"Se va a recuperar seguro, porque ella es muy fuerte. Es maravillosa. No es fácil estar siempre expuesto públicamente, es un plus que hay que tener en cuenta. Va a salir adelante, te lo digo yo que sí", afirmó Cuervo hace algunos días.

Le puede interesar este contenido: